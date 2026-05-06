Arda Güler ile aynı takımda mı buluşacak? Kenan Yıldız için transfer ihtimali gündemde
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldığını iddia etti. Juventus'un mali durumu ve Arda Güler faktörü, dev transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.
Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız, sergilediği performansla dünya devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç milli oyuncuyu yakından takip ediyor.
Yıldız’ın oyun stilini oldukça beğendiği belirtilen Perez'in, transfer ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiği öğrenildi.
Juventus formasıyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, bu ilgiyle birlikte Real Madrid’in öncelikli transfer listesindeki yerini aldı.
FLORENTİNO PEREZ TRANSFER İÇİN ONAYI VERDİ
İtalyan kulübü Juventus’un içinde bulunduğu durum, bu transfer sürecini doğrudan etkileyecek en kritik unsurlardan biri olarak görülüyor. Siyah-beyazlı ekibin önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ihtimali, mali yapıda zorunlu bir değişikliği beraberinde getirebilir.
İtalyan devinin devler ligi vizesi alamaması senaryosunda, kulüp yönetiminin mali açıdan yeniden yapılanmaya gitmesi bekleniyor. Böyle bir durumda kadrodaki hiçbir oyuncunun "dokunulmaz" olmayacağı ve Kenan Yıldız dahil tüm isimlerin satış listesine konulabileceği ifade ediliyor.
ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİR
Transferin gerçekleşmesi durumunda, dünya futbol kamuoyunun merakla beklediği bir tablo oluşacak. Halihazırda Real Madrid kadrosunda bulunan Arda Güler ile Kenan Yıldız’ın aynı takımda bir araya gelme ihtimali, Türk futbol tarihi açısından büyük bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
MADRİD CEPHESİNDE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR
İspanyol ekibinde yeni sezon için teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Kulübün yeni sezonda koltuğu kime emanet edeceği henüz kesinleşmemişken, bu durumun Kenan Yıldız transferi de dahil olmak üzere tüm transfer planlamasını doğrudan etkileyebileceği vurgulanıyor.