Arda Güler ile aynı takımda mı buluşacak? Kenan Yıldız için transfer ihtimali gündemde

MADRİD CEPHESİNDE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

İspanyol ekibinde yeni sezon için teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Kulübün yeni sezonda koltuğu kime emanet edeceği henüz kesinleşmemişken, bu durumun Kenan Yıldız transferi de dahil olmak üzere tüm transfer planlamasını doğrudan etkileyebileceği vurgulanıyor.