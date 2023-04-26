Arda Güler ile ilgili çarpıcı transfer iddiası: Premier Lig devleri genç yıldızın peşinde

Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran ve transfer haberlerinde manşetleri süsleyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

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Arda Güler ile ilgili çarpıcı transfer iddiası: Premier Lig devleri genç yıldızın peşinde - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük skorla beraberlikle ayrıldı.

Arda Güler ile ilgili çarpıcı transfer iddiası: Premier Lig devleri genç yıldızın peşinde - Resim: 2 2 9

Karşılaşmada takımı adına iki gol atan Arda Güler ise sahanın yıldızlarından biri olarak futbolseverleri büyülemeyi başardı.

Arda Güler ile ilgili çarpıcı transfer iddiası: Premier Lig devleri genç yıldızın peşinde - Resim: 3 3 9

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok dünya devinin transfer listelerinde de ilk sıralara yerleşen Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Arda Güler ile ilgili çarpıcı transfer iddiası: Premier Lig devleri genç yıldızın peşinde - Resim: 4 4 9

DÜNYA DEVLERİ ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

Kısa süre içinde Avrupa kulüplerinin de ilgilisini çeken genç yıldızın bu yaz Fenerbahçe'den ayrılarak başka bir kulübe transfer olup olmayacağı ise merak konusu.