Arda Güler ile ilgili çarpıcı transfer iddiası: Premier Lig devleri genç yıldızın peşinde
Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran ve transfer haberlerinde manşetleri süsleyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.
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Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük skorla beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmada takımı adına iki gol atan Arda Güler ise sahanın yıldızlarından biri olarak futbolseverleri büyülemeyi başardı.
Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok dünya devinin transfer listelerinde de ilk sıralara yerleşen Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.
DÜNYA DEVLERİ ARDA GÜLER'İ İSTİYOR
Kısa süre içinde Avrupa kulüplerinin de ilgilisini çeken genç yıldızın bu yaz Fenerbahçe'den ayrılarak başka bir kulübe transfer olup olmayacağı ise merak konusu.