Arda Güler neden az Oynuyor? Ancelotti'nin stratejisi ortaya çıktı!

Real Madrid'de Arda Güler'in az forma şansı bulması tartışılmaya devam ediyor. İspanyol basını bu durumda ilginç bir teori öne sürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Arda Güler neden az Oynuyor? Ancelotti'nin stratejisi ortaya çıktı!
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Teknik direktör Carlo Ancelotti, Güler'in iyi oynamasını kabul etse de, daha fazla süre alabilmesi için savunma katkısını ve taktiksel disiplini geliştirmeyi genişletmeye dikkat çekiyor. Ancelotti, Real Madrid'in oyun kısıtlaması savunma katkısının çok önemli olduğunu ve bu alanda eksik kalan oyunculara daha az şans önereceğini belirtiyor.

Futbol Espana'ya göre, Ancelotti, Arda'nın daha fazla süre alması için sabır gerektiğini vurguluyor. Real Madrid gibi üst düzey bir kulüpte genç oyuncuların düzenli forma şansı bulmasının zaman aldığı, ancak bu sürecin oyuncunun gelişimi için önemli olduğu ifade ediliyor.

Tribuna'ya göre Arda Güler, bir "proje oyuncusu" olarak görülüyor. Geleceğin planlanmış durumda ve bu plana sadık kalınıyor. Teknik ekip, Güler'in fiziksel olarak tam hazır olduğunda daha büyük bir rol üstleneceğini belirtiyor. Şimdilik sınırlı bir süre tutulması, zihinsel gücün korunması ve sakatlık riskinin azaltılması amacıyla planlanmış bir strateji.

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