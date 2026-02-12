Arda Güler Real Madrid’de dışlanıyor mu? Soyunma odasında mobbing krizi
Real Madrid'de sular durulmuyor. Arda Güler'i keşfeden eski scout şefi Serhat Pekmezci, genç yıldızın takım arkadaşları tarafından sistematik olarak dışlandığını iddia etti.
Real Madrid soyunma odasındaki kriz derinleşiyor. Arda Güler'in Fenerbahçe'de keşfedilmesini sağlayan eski scouting başkanı Serhat Pekmezci, 20 yaşındaki oyuncunun İspanya'da kendi takım arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını iddia etti.
Sports Digitale'ye konuşan Pekmezci, Güler'in takım içinde izole edildiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ARDA GÜLER MOBBİNG'E MARUZ KALIYOR"
Pekmezci, Avrupa'da iş yerindeki taciz ve zorbalıkla ilişkilendirilen sert bir ifade kullanarak durumu net bir şekilde ortaya koydu: "Arda Güler mobbing'e maruz kalıyor."
Genç oyuncunun kendisine doğrudan bir şikayette bulunmadığını belirten deneyimli futbol adamı, Real Madrid'in zorlu ortamına dikkat çekti. Pekmezci, "Bana şikayette bulunmadı, ama bunun olacağını biliyordu. Ona sabırlı olmasını söyledim" ifadelerini kullandı.
"BUNLAR EGOLARI ÇOK YÜKSEK OYUNCULAR"
Arda Güler, 2023'teki transferinden bu yana sakatlıklar ve yoğun rekabet nedeniyle ilk 11'de düzenli şans bulmakta zorlanıyor. Sezon başında 3 golle iyi bir başlangıç yapan milli futbolcu, son dönemde gol yollarında sessiz kalsa da La Liga'da 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 asiste ulaşmayı başardı. Ancak Pekmezci'ye göre asıl sorun performans değil, kasıtlı bir dışlanma.
Pekmezci, Toni Kroos ve Luka Modric sonrası dönemde parlaması beklenen Arda'nın, takım içindeki belirli bir grup tarafından engellendiğini savundu.
Sahada teknik kalitesine rağmen pozisyonunun gerektirdiğinden daha az top aldığı gözlenen Arda için Pekmezci şu ifadeleri kullandı: "Taciz oyuncular tarafından yapıldı. Arda'yı kabul edemeyen bir grup var; ne yazık ki, bunlar egoları çok yüksek oyuncular."
"XABİ ALONSO DA BU YÜZDEN AYRILDI"
Pekmezci'nin iddiaları sadece Arda Güler ile sınırlı kalmadı. Bu oyuncu grubu dinamiğinin, kulüpteki teknik direktör istikrarsızlığının da temel nedeni olduğu öne sürüldü.
Carlo Ancelotti'nin ardından göreve gelen ancak Ocak ayında koltuğunu kaybeden Xabi Alonso'nun, soyunma odasındaki bu çatlakları yönetemediği belirtildi.
Pekmezci, "Xabi Alonso da bu yüzden ayrıldı" diyerek, Basklı teknik adamın da şu anda Güler'i hedef alan aynı egoların kurbanı olduğunu ima etti.
Goal.com'a göre, takımı dengelemek amacıyla göreve getirilen Alvaro Arbeloa döneminde de tabloda belirgin bir iyileşme görülmüyor. Arbeloa'nın da oyun kurucuyu geri planda tutma eğiliminde olduğu gözleniyor.
Gerilim, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı alınan son mağlubiyette zirveye çıktı. Oyundan alınan Arda Güler, sahadan ayrılırken sinirli bir şekilde kendi kendine mırıldanırken kameralara yansıdı.