Arda Güler’den İspanya maçı öncesi iddialı çıkış: “Dünya Kupası’na gitmek en büyük hedefimiz”

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Montella ile birlikte açıklamalarda bulunan Arda Güler, rakibe saygı duyduklarını ancak kendilerine güvendiklerini söyledi.

İspanya’nın son 25 maçta hiç mağlup olmadığını hatırlatan Güler, “Son oynadıkları 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ama biz de kendimizin neler yapabileceğini biliyoruz. Topa sahip olacaklar. Sürekli şans oluşturmaya çalışacaklar. Topu kaptırdıklarında pres yapmaya çalışacaklar ama biz de bunun üstesinden gelebilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“TOPU KAPTIKTAN SONRA GEÇİŞLERLE ETKİLİ OLABİLİRİZ”

İspanya karşısında hızlı hücumların önemine dikkat çeken Arda, “Çok fazla baskı yapılırsa oyunu önde oynayabiliriz. Onlara da saygı göstermemiz gerekiyor çünkü topa sahip olmaya çalışacaklar. Bazen bizim baskılarımızdan çıkabilirler. Ama biz topu kaptığımız yerde hızlı oynayarak etkili geçişler yapabiliriz. Yarın da inşallah birkaç tane böyle geçiş yapabiliriz” şeklinde konuştu.

“DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK EN BÜYÜK HAYALİMİZ”

Açıklamalarının devamında kişisel ve takım hedeflerine değinen 20 yaşındaki yıldız oyuncu, en büyük hayalinin Dünya Kupası olduğunu vurguladı: “Bireysel olarak da, milli takımla beraber tabii ki oraya gitmek en büyük hayalimiz. Çünkü çok uzun yıllar önce gitmiştik. Yarın da bunun için çok önemli bir maç. Maç maç bakmaya çalışıyoruz. Yolun sonunda nereye gidebileceğimizi söyleyemem ama tabii ki Dünya Kupası'na gitmek en büyük hedefimiz.”

Basın toplantısında gazetecilerin, Barcelona forması giyen Lamine Yamal ile ilgili sorusuna da yanıt veren Arda Güler, iki oyuncunun karşılaştırılmasının çok doğru olmayacağını ifade etti. Güler, “Yamal ile ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü aynı mevkilerde oynamıyoruz. Aynı tarzlarımız da yok. Karşılaştırmak çok doğru olmaz. Anlıyorum karşılaştırmaları. O Barcelona'da oynuyor. Ben Real Madrid'de oynuyorum. Ama Yamal için de en iyisini diliyorum” dedi.