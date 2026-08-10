Arda Güler'e PSG'den dev teklif: Fenerbahçe'nin payı ne kadar olacak?
Paris Saint-Germain, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için masaya 115 milyon euro koydu. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kasasına da 23 milyon euro girecek.
Fransız devi Paris Saint-Germain, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için harekete geçti. Fichajes'in haberine göre PSG, milli futbolcu için İspanyol ekibine 115 milyon euroluk teklif sundu.
Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılması durumunda Fenerbahçe de bu transferden pay alacak.
Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu İspanyol ekibine gönderirken imzalanan sözleşmeye yüzde 20'lik bir transfer payı maddesi eklemişti.
Teklif gerçeğe dönüşürse bu madde devreye girecek ve Fenerbahçe'nin kasasına 23 milyon euro girmiş olacak.
Real Madrid'in son hazırlık maçında Mourinho, kaleci Lunin'in dışında sahadaki tüm oyuncuları değiştirirken, Arda Güler'i 90 dakika boyunca oyunda tuttu. İlk 11'de başladığı karşılaşmada gösterdiği performans, İspanyol basınında da geniş yankı buldu.
Marca gazetesi, genç yıldızın oyunundan duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: "Arda'nın futbolundan feragat etmek, garajda tozlanan bir Ferrari'ye sahip olmak gibi olur."