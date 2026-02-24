Arda Kardeşler hakemliği bıraktı

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in özel haberine göre, Arda Kardeşler'in hakemliği bırakma kararı, yönettiği Trabzonspor - Gaziantepspor maçındaki tartışmalı kararlarıyla başlayan sürecin sonunda geldi. Karşılaşmadaki performansı yoğun eleştirilere neden olan Kardeşler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisi hakkındaki sert açıklamalarının ardından uzun süre görev alamadı.

YENİ ROTA: MÜHENDİSLİK VE MENAJERLİK

Hakemlik kariyerine nokta koyan Arda Kardeşler'in gelecek planları da netleşti. Kardeşler, asıl mesleği olan mühendislik kariyerini sürdürürken, aynı zamanda futbol dünyasında kalarak menajerlik yapmayı hedefliyor. Futbolcuları yakından tanıması nedeniyle bu alana yönelme kararı alan Kardeşler, menajerlik sınavı için hazırlıklarına başladı.

Sürece dair detayları aktaran Sezgin Gelmez, Kardeşler'in istifa kararının perde arkasını şu sözlerle anlattı: "Arda Kardeşler'in yönettiği Trabzonspor - Gaziantepspor maçında verdiği bir karar çok eleştirilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında söylediklerinden sonra Arda Kardeşler'e bir daha maç verilmemişti. Arda hoca kendisine maç verilmesi beklentisindeydi. Ancak bu gerçekleşmeyince Arda Kardeşler önceki gün istifasını vererek faal hakemliğini sonlandırmış oldu. Futbolcuları yakın tanıdığı için menajerlik ile ilgilenecek."