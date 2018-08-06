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Arda Turan avrupa maçlarında yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir, kadro listesini UEFA'ya gönderdi. Listede Arda Turan ve Mossoro'nun yer almaması dikkat çekti.

Arda Turan avrupa maçlarında yok!

Arda Turan'a bir şok daha. Medipol Başakşehir'in UEFA kadrosu açıklandı. UEFA'ya verilen listede Arda Turan ve Mossoro isimleri yer almadı.

İşte UEFA'ya bildirilen kadro:
Volkan Babacan
Mert Günok
Faruk Çakır
Clichy
Epureanu
Chedjou
Da Costa
Uğur Uçar
Caiçara
Attamah
Emre Belözoğlu
Edin Visca
Elia
İrfan
Soner
Mahmut
Milos Jojic
Kerim Frei
Gökhan İnler
Bajic
Adebayor
Napoleoni
Mevlüt

Etiketler; #Arda Turan #avrupa #uefa avrupa ligi #Medipol Başakşehir
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