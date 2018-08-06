UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir, kadro listesini UEFA'ya gönderdi. Listede Arda Turan ve Mossoro'nun yer almaması dikkat çekti.

Arda Turan'a bir şok daha. Medipol Başakşehir'in UEFA kadrosu açıklandı. UEFA'ya verilen listede Arda Turan ve Mossoro isimleri yer almadı.



İşte UEFA'ya bildirilen kadro:

Volkan Babacan

Mert Günok

Faruk Çakır

Clichy

Epureanu

Chedjou

Da Costa

Uğur Uçar

Caiçara

Attamah

Emre Belözoğlu

Edin Visca

Elia

İrfan

Soner

Mahmut

Milos Jojic

Kerim Frei

Gökhan İnler

Bajic

Adebayor

Napoleoni

Mevlüt