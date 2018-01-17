Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, kupadaki Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosunda yer almadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de, yeni transfer Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımın, pazartesi günü gerçekleştirilen imza töreni ile 2,5 yıllığına Barcelona'dan kiraladığı Arda'yı, teknik direktör Abdullah Avcı, Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna dahil etmedi.

Arda Turan, karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile tribünden izledi.



Emre Belözoğlu yedekler arasında

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğu ise maçta yedekler arasında bulundu.

Antalya kampında sol arka adalesindeki ağrı nedeniyle çoğu antrenmanı kaçıran Emre, bu maçta yedekler arasında şans bekledi.



Giresunspor taraftarından büyük ilgi

Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında oynanan mücadeleye konu ekibin taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Karadeniz ekibinin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.