Medipol Başakşehir Futbol Kulübü resmi Twitter hesabından futbolcu Arda Turan'ın bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Ayrıca kulüp tarafından Turan'a özel hazırlanan bir video da paylaşıldı. Videonun sonunda Arda Turan'ın turuncu formayla olan bir görüntüsü yer aldı. Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüplerinin Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, resmi Twitter hesabından kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın futbolcu Arda Turan ile ilgili sözlerini paylaştı.



Paylaşılan sözlerde, Gümüşdağ, "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI



Transfer açıklamasının ardından aynı hesaptan Arda Turan'ın transferiyle ilgili hazırlanan özel video paylaşıldı.



Video takımla ilgili soruların yer aldığı bir çengel bulmaca görülüyor.



Bulmacada sorulara verilen yanıtlardaki harflerden bir anahtar kelime oluşuyor.



Oluşan anahtar kelime Arda Turan.



Bu arada videonun en sonunda da Arda Turan'ın turuncu formayla olan bir görüntüsü yer alıyor.







BARCELONA'DAN AÇIKLAMA



Barcelona'dan yapılan açıklama şu şekilde:



FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor.



55 MAÇ VE 6 KUPA



Arda Turan, Barça ile 55 maç oynadı ve iki buçuk sezonda 15 gol kaydetti. Türk oyuncu bu süreçte altı kupa kazandı: 1 La Liga, 2 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Dünya Kulüpler Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa. Böylelikle orta saha İspanya’da kazanılabilecek tüm kupaları elde etmiş oldu. Arda, FC Barcelona’ya 2015 yazında Atletico Madrid’den gelmiş ve FIFA’nın transfer yasağı sebebiyle Ocak 2016’da ilk maçına çıkabildi.



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