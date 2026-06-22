Arjantin, Avusturya'yı Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti: Aynı maçta hem tarihin en iyisi hem de en kötüsü oldu...
FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta mücadelesinde Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Messi, Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu ünvanını alırken aynı zamanda turnuva tarihinde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu.
FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu 2. hafta maçında Arjantin ile Avusturya, AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede gol perdesi 38. dakikada açıldı. Lionel Messi gelişine yaptığı plase vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve Arjantin soyunma odasına üstün giden taraf oldu.
Karşılaşmanın son anlarında, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, maçın skorunu 2-0 olarak tayin etti.
Alınan bu sonucun ardından Lionel Scaloni'nin öğrencileri grup aşamasında puanını 6'ya yükseltirken, Ralf Rangnick'in öğrencileri 3 puanda kaldı.
J Grubu 3. ve son maçlarında Arjantin, Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise Cezayir ile mücadele edecek.
Arjantinli oyuncu, bir önceki Cezayir karşılaşmasında attığı gollerle Alman futbolcu Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu yakalamıştı. Avusturya maçında fileleri iki kez daha havalandıran Messi, turnuva tarihindeki gol sayısını 18'e çıkararak Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu ünvanının tek sahibi oldu.
Turnuva kariyerinde daha önce 16 gol ve 8 asistle toplam 24 gol katkısına ulaşan oyuncu, 12 gol ve 9 asistle 21 gol katkısı bulunan Pele'yi geride bırakmıştı. Avusturya maçıyla birlikte kendi rekorunu tazeleyen Messi, toplamda 26 gol katkısına ulaştı.
38 yaşındaki futbolcu, daha önce turnuvada ilk kez hat-trick yaparak 38 yaş 357 gün ile bir Dünya Kupası maçında üç gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etmişti.
TURNUVA TARİHİNDE EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN OYUNCU
Karşılaşmanın 9. dakikasında Arjantin penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, meşin yuvarlağı doğrudan dışarı vurarak atıştan yararlanamadı. Bu vuruşla beraber Dünya Kupası serüveninde toplam 7 kez penaltı noktasına geçen Messi, 3 vuruşu kaçırarak turnuva tarihinde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu.
Arjantin ile Avusturya, bu müsabakayla birlikte tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. İki takım geçmişte 21 Mayıs 1980 ve 3 Mayıs 1990 tarihlerinde yalnızca iki kez hazırlık maçı yapmıştı.
1980 yılındaki ilk hazırlık maçını Arjantin, Diego Maradona'nın hat-trick yaptığı mücadelede 5-1 kazanırken, 1990 yılında oynanan karşılaşmada taraflar sahadan 1-1 berabere ayrılmıştı.