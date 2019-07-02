Arjantin-Brezilya rekabetinde 111. randevu

Güney Amerika kıtasının en önemli takımları arasında yer alan Arjantin ile Brezilya, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaşacak.

Uluslararası futbol arenasında rekabetin en üst düzeyde yaşandığı karşılaşmalar arasında gösterilen Arjantinile Brezilya arasındaki mücadele, yarın Kupa Amerika'nın (Copa America) yarı finalinde bir kez daha yaşanacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 46. düzenlenen düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, organizasyona ev sahipliği yapan Brezilya, Arjantin ile Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda yarın TSİ 03.30'da karşılaşacak.

TRT Spor'dan naklen yayınlanacak yeşil sahaların en çekişmeli rekabetleri arasında yer alan Arjantin ile Brezilya arasındaki mücadeleyi, Ekvadorlu hakem Roddy Zambrano yönetecek.



Yıldızların rekabeti devam ediyor

"Amerika'nın Süper Clasico" mücadelesi olarak lanse edilen rekabette, bugüne kadar birçok yıldız oyuncu karşı karşıya geldi.

Arjantin'de Diego Maradona, Alfredo Di Stefano, Gabriel Batistuta, Mario Kempes, Juan Sebastian Veron ve Lionel Messi, Brezilya'da ise Pele, Zico, Romario, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho ve Neymar gibi büyük yıldızlar, bu çekişmeli maçlarda birbirine rakip olarak futbolseverlere heyecanlı anlar yaşattı.



Genel rekabette Brezilya, Kupa Amerika'da Arjantin önde

İki ekip arasındaki 100 yılı aşan ve toplam 110 kez karşı karşıya getiren rekabette, Brezilya'nın genel istatistiklerde üstünlüğü bulunuyor.

"Sambacılar" 45 maçta rakibine üstünlük kurarken, Arjantin'in ise 39 galibiyeti bulunuyor. İki taraf arasında 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Arjantin 166, Brezilya ise 165 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasındaki Kupa Amerika istatistiklerinde ise Arjantin'in açık ara üstünlüğü dikkati çekiyor. "Tangocular"ın 14 maçtan galip ayrıldığı rekabette, Brezilya ise 8 maçta rakibine üstünlük kurabildi.

14 kez zirveye uzanarak turnuva tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Arjantin, 8 şampiyonluğu bulunan Brezilya'nın yine açık ara önünde yer alıyor.



Arjantin 26 yıldır kupaya hasret

Kupa Amerika'nın genel istatistiklerinde Arjantin'in üstünlüğüne rağmen son yıllarda turnuvaya, Brezilya damga vuruyor. 1997,1999, 2004 ve 2007'de düzenlenen organizasyonları kazanan Brezilya'nın aksine, Arjantin'in kupa hasreti 26 yıldır sürüyor.

İki takım, Kupa Amerika'da son olarak 2007 finalinde karşılaştı. Bu karşılaşmayı Brezilya, Julio Baptista, Roberto Ayala (kendi kalesine) ve Dani Alves'in golleriyle 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

Taraflar arasındaki son karşılaşma ise geçen yıl "Amerika'nın Süper Klasiko'su" turnuvasında gerçekleşti. Suudi Arabistan'in Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Brezilya, uzatma dakikalarında Miranda'nın ağları sarsmasıyla 1-0 kazandı.



Gözler Messi'nin üzerinde olacak

Arjantin'in yıldız futbolcusu Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, takımının yarı finale kaldığı organizasyonda henüz beklentileri karşılayamadı. 32 yaşındaki futbolcu, turnuvadaki tek golünü, takımının Paraguay ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede penaltıdan ağları sarsarak atabildi.

Arjantin'in turnuvadaki en golcü oyuncusu ise ağları 2 kez sarsma başarısı göstererek dikkatleri üzerine çeken İtalya temsilcisi Inter'in 21 yaşındaki santrforu Lautaro Martinez oldu.

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen yıldız oyuncu Neymar'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı turnuvada Brezilya'nın gol yükünü ise 2'şer golle Barcelonalı Philippe Coutinho ile Gremiolu Everton Soares çekiyor.



Arjantin grubundan son maçta çıktı

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapamayan Arjantin, B Grubu'nda ilk maçında Kolombiya'ya 2-0 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında ise Paraguay'ile 1-1 berabere kalarak taraftarını endişelendirdi.

Grubun son maçında Katar'ı 2-0 mağlup eden Arjantin, topladığı 4 puanla ikinci olarak üst tur vizesi alabildi. Çeyrek finalde daha iyi bir performans gösteren Arjantin, Venezuela'yı 2-0'la geçerek Brezilya'nın rakibi oldu.

A Grubu'nda mücadele eden Brezilya ise A Grubu'nda Bolivya'yı 3-0, Peru'yu 5-0 mağlup ederken, Venezuela ile 0-0 berabere kalarak 7 puanla lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Bu turda zorlanan Brezilya, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Paraguay'ı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.