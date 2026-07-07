Arjantin'den tarihi geri dönüş! Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, iki farkla geriye düştüğü mücadelede Mısır'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Mısır, müsabakanın 15. dakikasında Yasser Ibrahim'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Skor avantajını yitiren Arjantin, 21. dakikada penaltı kazandı.
Beyaz çizgiye gelen Lionel Messi, yaptığı vuruştan faydalanamayarak penaltıyı kaçırdı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Mısır, devre arasına 1-0 önde girdi.
Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran Mısır, 67. dakikada Zico'nun ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve durumu 2-0 yaptı. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Arjantin, 79. dakikada Romero'nun kafa vuruşundan gelen golüyle farkı bire indirdi.
Beraberlik için yüklenmeye devam eden Arjantin, 83. dakikada Lionel Messi'nin şutuyla skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.
Maçın uzatma bölümünde Arjantin, çeyrek final biletini getiren golü buldu. 90+2. dakikada sahneye çıkan Fernandez, Arjantin'i öne geçiren golü atarak skoru 3-2 yaptı.
Mücadelenin geri kalanında başka gol olmadı ve Arjantin sahadan galibiyetle ayrıldı. Çeyrek finale yükselen Tangocular, bu akşam Türkiye Saati İle (TSİ) 23.00'da oynanacak olan İsviçre - Kolombiya maçının kazananı ile yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Mısır karşısında beraberlik golünü atan Lionel Messi, tüm zamanlar Dünya Kupası tarihinde toplam 21 golle zirvedeki yerini koruyor. 2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı yarışında bu maç öncesinde Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Lionel Messi 7'şer golle zirvede eşit durumdaydı.
Messi, Mısır ağlarına gönderdiği bu golle turnuvadaki gol sayısını 8'e çıkardı ve gol krallığı yarışında tek başına öne geçti. Arjantinli yıldız, aynı zamanda bu müsabakada bulduğu golle birlikte turnuvada üst üste 9 maçta gol atma başarısı gösterdi.