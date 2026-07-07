Arjantin'den tarihi geri dönüş! Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Mücadelenin geri kalanında başka gol olmadı ve Arjantin sahadan galibiyetle ayrıldı. Çeyrek finale yükselen Tangocular, bu akşam Türkiye Saati İle (TSİ) 23.00'da oynanacak olan İsviçre - Kolombiya maçının kazananı ile yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.