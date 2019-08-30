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Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı

30 Ağustos Zafer Kupası'nı Anything-Dere Construction kazandı

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı

 Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina iş birliği ile Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci gününde düzenlenen Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası'nı, Anything-Dere Construction kazandı.

Bu yıl 56 teknenin IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası'nda birinciliği, IRC 0 kategorisinin birincisi Anything-Dere Construction elde etti.

Bu kategoride Boreas ikinci ve Arkas-M.A.T. ise üçüncülüğü kazandı.

Organizasyon, 1 Eylül Pazar günkü Turkish Airlines Yarışı ile tamamlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #yat yarışı #ege #Arkas
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