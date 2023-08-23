Armindo Bruma geri dönüyor!

Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Armindo Bruma, Portekiz ekibindeki performansının ödülünü milli takım ile alıyor.Record'da yer alan habere göre, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in 28 yaşındaki futbolcuyu aday kadroya davet etmeyi düşündüğü belirtildi.

Armindo Bruma geri dönüyor!
Armindo Bruma geri dönüyor!
Editör: Nihat Çarboğa

Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Armindo Bruma, Portekiz ekibindeki performansının ödülünü milli takım ile alıyor.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNÜYOR

Record'da yer alan habere göre, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in 28 yaşındaki futbolcuyu aday kadroya davet etmeyi düşündüğü belirtildi.

Bruma'nın, Eylül ayında oynanacak Slovakya ve Lüksemburg maçlarında Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda olması bekleniyor.

PORTEKİZ PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda son olarak 14 Kasım 2019 tarihinde Litvanya karşısında çıkmıştı. Bruma, toplamda ise Portekiz Milli Takımı'nda 9 kez sahaya çıktı 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Yeni sezona 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performansla başlayan Bruma için Braga Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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