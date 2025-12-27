Arsenal - Brighton maçı CANLI İZLE! Arsenal - Brighton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de Arsenal ile Brighton karşılaşacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Karşılaşma saat 18.00’de Bein Sports 3’te.

Arsenal - Brighton maçı CANLI İZLE! Arsenal - Brighton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri sahne alacak. Ligde üst sıraları hedefleyen Arsenal, zorlu rakibi Brighton ile karşılaşacak. Taraftarlar ise yükselen rekabetin ekrana ne zaman geleceğini merak ediyor.

Arsenal ile Brighton arasındaki maç, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak. İlk düdük saat 18.00’de çalacak.

Maçın yayını Bein Sports 3 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayını takip edebilmek için yayıncı platform aboneliği gerekebileceği hatırlatılıyor.

Karşılaşma boyunca canlı skor ve önemli anlar, spor sayfaları ile mobil uygulamalardan takip edilebilecek.

