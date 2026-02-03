Arsenal - Chelsea maçı canlı izle Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Arsenal ile Chelsea, Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Dev derbinin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri belli oldu.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Arsenal ile Chelsea, finale yükselmek için sahaya çıkıyor. İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Arsenal, rövanşta avantajını korumak isterken; Chelsea deplasmanda turu çevirmenin hesaplarını yapıyor.
Karşılaşma, Arsenal’in ev sahipliğinde Emirates Stadyumu’nda oynanacak.
ARSENAL – CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Arsenal ile Chelsea, 3 Şubat Salı günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
LONDRA DERBİSİNDE FİNAL BİLETİ
İngiltere futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olarak gösterilen Arsenal – Chelsea eşleşmesi, bu kez Lig Kupası yarı finalinde sahne alıyor. İlk maçtan avantajla çıkan Arsenal, kontrollü bir oyun hedeflerken; Chelsea yüksek tempolu baskıyla finale uzanmak istiyor.
ARSENAL – CHELSEA MUHTEMEL 11’LER
Arsenal: Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres
Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap