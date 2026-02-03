Arsenal - Chelsea maçı canlı izle Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Arsenal ile Chelsea, Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Dev derbinin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Arsenal - Chelsea maçı canlı izle Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?
Yayınlanma:

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Arsenal ile Chelsea, finale yükselmek için sahaya çıkıyor. İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Arsenal, rövanşta avantajını korumak isterken; Chelsea deplasmanda turu çevirmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma, Arsenal’in ev sahipliğinde Emirates Stadyumu’nda oynanacak.

ARSENAL – CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Arsenal ile Chelsea, 3 Şubat Salı günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

LONDRA DERBİSİNDE FİNAL BİLETİ

İngiltere futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olarak gösterilen Arsenal – Chelsea eşleşmesi, bu kez Lig Kupası yarı finalinde sahne alıyor. İlk maçtan avantajla çıkan Arsenal, kontrollü bir oyun hedeflerken; Chelsea yüksek tempolu baskıyla finale uzanmak istiyor.

ARSENAL – CHELSEA MUHTEMEL 11’LER

Arsenal: Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap

Ufuk Özkan'dan iyi haber: 11 saatlik operasyon sonrası ilk açıklama geldiUfuk Özkan'dan iyi haber: 11 saatlik operasyon sonrası ilk açıklama geldiGündem
arsenal chelsea
Günün Manşetleri
“Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır”
Türkiye–Suudi Arabistan arasında 4 anlaşma
Filistin protestolarını anlaşmazlık yaratmıştı...
Danıştay’dan Melih Gökçek kararı
İstanbul'da hak sahipleri Mart ayında belli oluyor
Şantiyelere dadanan hırsızlık şebekesine 4 ilde darbe
Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!
Tarihi eserlerde tüm çalışmalar Haziran'da bitiyor!
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
Meteoroloji uyardı! 4 Şubat'ta bu şehirlere kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 4 Şubat'ta bu şehirlere kar yağışı geliyor
Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları
500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı! 500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı!