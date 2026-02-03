Arsenal - Chelsea maçı canlı izle Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Arsenal ile Chelsea, finale yükselmek için sahaya çıkıyor. İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Arsenal, rövanşta avantajını korumak isterken; Chelsea deplasmanda turu çevirmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma, Arsenal’in ev sahipliğinde Emirates Stadyumu’nda oynanacak.

ARSENAL – CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Arsenal ile Chelsea, 3 Şubat Salı günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

LONDRA DERBİSİNDE FİNAL BİLETİ

İngiltere futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olarak gösterilen Arsenal – Chelsea eşleşmesi, bu kez Lig Kupası yarı finalinde sahne alıyor. İlk maçtan avantajla çıkan Arsenal, kontrollü bir oyun hedeflerken; Chelsea yüksek tempolu baskıyla finale uzanmak istiyor.

ARSENAL – CHELSEA MUHTEMEL 11’LER

Arsenal: Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap