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Arsenal'dan rekor sponsorluk anlaşması

İngiltere'nin Arsenal kulübü, forma sponsorluğu için Emirates ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sürecek rekor bir sözleşmeye imza atıldığını duyurdu

Arsenal'dan rekor sponsorluk anlaşması

İngiltere'nin Arsenal kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava yolu şirketi Emirates ile forma sponsorluğu için rekor bir sözleşmeye imza atıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emirates ile 2006'da başlayan ve 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatılan iş birliği sayesinde, kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atıldığı bildirildi.

Açıklamada sözleşmenin detaylarına yer verilmedi. İngiltere basınında ise forma sponsorluğu için Arsenal'a 200 milyon sterlin ödeneceği öne sürüldü.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #emirates #arsenal
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