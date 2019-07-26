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Arsenal'e 18 yaşında savunma oyuncusu

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fransız ekibi Saint-Etienne'in 18 yaşındaki stoperi Saliba'yı renklerine bağladı.

Arsenal'e 18 yaşında savunma oyuncusu

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Fransız ekibi Saint-Etienne, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen William Saliba'nın transferi konusunda anlaştı.

Anlaşma gereği 2019-20 sezonunu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirecek 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşme süresi ve bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.

İngiliz basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #arsenal #ingiltere
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