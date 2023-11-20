Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşinden koşturuyor.

Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu Takibe Aldı!

Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre Milli Takım'ın Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup ettiği maçı stadyumda takip eden Arsenal scout ekibi, genç oyuncunun performansından etkilendi.

Daha önce Trabzonspor'la oynanan mücadelede de Ferdi'yi takip eden Londra ekibinin yetkilileri, olumlu notla İngiltere'ye döndü.

Öte yandan Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncuya Serie A ekiplerinden Napoli'nin de talip olduğu ifade edildi.

Bu sezon 24 resmi maça çıkan Ferdi, 1 gol ve 2 asist katkısı verdi.