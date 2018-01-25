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Arsenal finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal, finalde Manchester City'nin rakibi oldu

Arsenal finale yükseldi

 Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı finali rövanşında konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan rövanş müsabakasında Chelsea 7. dakikada Eden Hazard'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 12. dakikada Antonio Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Arsenal 60. dakikada Granit Xhaka'nın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Deplasmanda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal, adını finale yazdırdı.

Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 90 dakika sahada kaldı.

Arsenal finalde Manchester City ile karşılaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #İngiltere Lig Kupası #futbol #chelsea #arsenal
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