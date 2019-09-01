Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Arsenal ile Tottenham 2-2 berabere kaldı

Premier Lig'in 4. haftasında Londra derbisinde Arsenal ile Tottenham, 2-2 berabere kaldı

Arsenal ile Tottenham 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde, Arsenal sahasında ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 4. haftasının kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, 10. dakikada Christian Eriksen ve 40. dakikada Harry Kane'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Arsenal, 45. dakikada Alexandre Lacazette ve 71. dakikada Pierre Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla eşitliği sağladı ve maç 2-2 berabere bitti.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Arsenal 5. olurken, Tottenham puanını 5 yaparak 9. sırada yer aldı.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedek başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tottenham #Premier Lig #Londra derbisi #arsenal
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.