ARSENAL – PSG maçı hangi kanalda? ARSENAL – PSG maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor. 2025 sezonunun ilk yarı final maçında Arsenal, sahasında Paris Saint-Germain (PSG)’yi konuk edecek. Londra’daki Emirates Stadyumunda oynanacak dev mücadele, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ARSENAL – PSG maçı hangi kanalda? ARSENAL – PSG maçı canlı izle
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Arsenal, tam 19 yıl sonra finale çıkma hedefiyle sahaya çıkacak. İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde son şampiyon Real Madrid’i eleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. PSG ise 5 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline yeniden ulaşmak istiyor.

Dev karşılaşma 29 Nisan 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak.
Futbolseverler, Londra’da oynanacak bu büyük mücadeleyi şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından canlı izleyebilecek.

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahaya çıkacak muhtemel 11’ler şöyle:

Arsenal muhtemel 11:
Raya – Timber, Saliba, Kiwior – Lewis-Skelly, Rice, Merino, Odegaard – Saka, Martinelli, Trossard

PSG muhtemel 11:
Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Her iki takım da zafere ulaşmak ve final için avantaj sağlamak istiyor. Yıldız isimlerin sahne alacağı bu dev karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatabilir.

CANLI İZLE:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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