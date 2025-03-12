Arsenal - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - PSV maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları devam ediyor. Çeyrek final için mücadele eden takımlardan bazıları biletini alırken, diğer takımlar da bugünkü karşılaşmalarla belli olacak. Arsenal, PSV'yi ağırlıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Arsenal - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - PSV maçı canlı izle
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları devam ediyor. Çeyrek final için mücadele eden takımlardan bazıları biletini alırken, diğer takımlar da bugünkü karşılaşmalarla belli olacak. Arsenal, PSV'yi ağırlıyor.

İlk maçta adeta gol yağmuru yaşanmıştı ve Arsenal, deplasmanda 7-1'lik skorla büyük bir avantaj elde etmişti. Rövanş karşılaşması Emirates Stadyumu’nda oynanacak ve ev sahibi Arsenal için işler oldukça iyi gidiyor. PSV için ise mucize gerekiyor.

Peki, Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Arsenal - PSV maçı 12 Mart'ta, yani bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak. Maç, Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trtspor?trackId=150022

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