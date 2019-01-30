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Arsenal, Suarez'i kiraladı

Arsenal, Barcelona'da oynayan orta saha oyuncusu Denis Suarez'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Arsenal, Suarez'i kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, orta saha oyuncusu Denis Suarez'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İspanyol temsilcisi Barcelona'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Londra ekibine kiralandığı kaydedildi.

Barcelona'da bu sezon 8 maça çıkan Suarez, iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Suarez, şu an Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Unai Emery'nin, 2014-2015 sezonunda çalıştırdığı Sevilla'da kiralık olarak forma giymişti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #arsenal #barcelona
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