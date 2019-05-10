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Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde finalde

Arsenal, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Valencia'yı 4-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde finalde

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Arsenal, Valencia'yı deplasmanda 4-2 yenerek finale çıktı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı final rövanşında, İspanya temsilcisi Valencia, Mestalla Stadı'nda İngiltere ekibi Arsenal'ı konuk etti.
Arsenal, 17, 69 ve 88. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 50. dakikada Alexandre Lacazette'in attığı gollerle rakibini 4-2 mağlup etti. Valencia'nın golleri, 11 ve 58. dakikalarda Kevin Gameiro'dan geldi.
İlk maçı evinde 3-1 kazanan Arsenal, deplasmanda da 4-2 galip gelerek adını finale yazdırdı.

İkinci kez finalde
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi.
İngiltere ekibi, 2000'de UEFA Kupası adıyla oynandığı dönemde finalde Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Arsenal'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #arsenal #uefa avrupa ligi
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