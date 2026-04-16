Arsenal ve Liverpool'da oynamıştı: Manninger 48 yaşında hemzemin geçit kazasında hayatını kaybetti

Arsenal ve Juventus gibi kulüplerin formasını giyen eski Avusturyalı kaleci Alexander Manninger, 48 yaşında geçirdiği feci kazada yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski kalecisi Alexander Manninger, otomobiline bir trenin çarpması sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. The Sun gazetesinin aktardığı detaylara göre ölümcül kaza, Nussdorf am Haunsberg bölgesinde yer alan Salzburg yerel demiryolu hattındaki korumasız bir hemzemin geçitte meydana geldi.

ARSENAL TARİHİNE GEÇEN İLK AVUSTURYALI

Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan Manninger, Arsenal'de forma giyen ilk Avusturyalı oyuncu olarak kulüp tarihine geçmişti. 1997-1998 sezonunda Gunners ile hem Premier Lig şampiyonluğunu hem de FA Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. İlerleyen süreçte kaledeki forma rekabetinde David Seaman ve Richard Wright'ın gerisinde kalan file bekçisi, 2002 yılında Highbury'den ayrıldı.

Arsenal sonrası kariyerine farklı takımlarda devam eden tecrübeli isim; Torino, RB Salzburg, Udinese ve Juventus'un da aralarında bulunduğu toplam 10 farklı kulüpte görev yaptı. Avrupa'daki çeşitli lig serüvenlerinin ardından yeniden Premier Lig'e dönen Manninger, son olarak 2016 yılında Augsburg'dan ayrıldı.  

Giyemediği formayı mezarına bıraktı… 11 yaşındaki Adnan’ın mezarı başında yürek yakan anlarGiyemediği formayı mezarına bıraktı… 11 yaşındaki Adnan’ın mezarı başında yürek yakan anlarGündem
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının kesin ölüm nedeni açıklandıKahramanmaraş'taki okul saldırganının kesin ölüm nedeni açıklandıGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Şanlıurfa'daki saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi
Tehdit paylaşımı yapan 67 kişi gözaltında
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası
'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Emniyet'ten okul saldırıları sonrası operasyon
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Malatya ve Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu
Fransız meclisinden İsrail eleştirisine 5 yıllık hapsi öngören yasa tasarısı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 can kaybı 13 yaralı
Çok Okunanlar
BİM 17 Nisan Cuma indirimli ürünler kataloğu açıklandı! BİM 17 Nisan Cuma indirimli ürünler kataloğu açıklandı!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı! İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası