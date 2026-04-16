Arsenal ve Liverpool'da oynamıştı: Manninger 48 yaşında hemzemin geçit kazasında hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski kalecisi Alexander Manninger, otomobiline bir trenin çarpması sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. The Sun gazetesinin aktardığı detaylara göre ölümcül kaza, Nussdorf am Haunsberg bölgesinde yer alan Salzburg yerel demiryolu hattındaki korumasız bir hemzemin geçitte meydana geldi.

ARSENAL TARİHİNE GEÇEN İLK AVUSTURYALI

Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan Manninger, Arsenal'de forma giyen ilk Avusturyalı oyuncu olarak kulüp tarihine geçmişti. 1997-1998 sezonunda Gunners ile hem Premier Lig şampiyonluğunu hem de FA Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. İlerleyen süreçte kaledeki forma rekabetinde David Seaman ve Richard Wright'ın gerisinde kalan file bekçisi, 2002 yılında Highbury'den ayrıldı.

Arsenal sonrası kariyerine farklı takımlarda devam eden tecrübeli isim; Torino, RB Salzburg, Udinese ve Juventus'un da aralarında bulunduğu toplam 10 farklı kulüpte görev yaptı. Avrupa'daki çeşitli lig serüvenlerinin ardından yeniden Premier Lig'e dönen Manninger, son olarak 2016 yılında Augsburg'dan ayrıldı.