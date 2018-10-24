UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında yarın İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk olacak Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Tarihimizin en önemli maçlarından biri." dedi.

Müsabakanın oynanacağı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Cihat Arslan, Sevilla maçını çok önemli gördüklerini belirterek, "Hem rakibimizin bütçesini ve büyüklüğünü hem de kendi mütevazılığımızı biliyoruz. Futbol öyle bir oyun ki her zaman güçlülerin değil, küçük takımların da kazanma olasılığı var. Yarın güzel bir maç izlettireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Aksiharspor'un Avrupa tecrübesinin az olduğuna dikkati çeken Arslan, "Buna karşın, Avrupa arenasında bolca maç yapmış, bu tecrübeleri çok fazla yaşamış oyuncular barındırıyoruz. Güzel bir akşam olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Daha hazırlıklı olmalıydık"

Arslan, takımın gruptaki mevcut durumuna ilişkin bir soru üzerine, önemli rakipleri geçerek Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazandıklarını hatırlatarak "UEFA Avrupa Ligi bizim için çok önemliydi. Burası farklı bir arena. Daha hazırlıklı olmalıydık. Biraz da yaşamış olduğumuz talihsizlikler var. Dört oyuncumuz sakat, bir oyuncumuz cezalı ve bir oyuncumuz da hasta." diye konuştu.

Yaşadıkları şanssızlıkların kendilerini bu duruma getirdiğini anlatan Arslan, "Oynadığımız futbol, puan tablosunda bire bir eşleşmiyor. Bu kırılgan yapımız, biraz da talihsiz kaybettiğimiz maçlardan kaynaklanıyor. Oynadığımız futbolun karşılığını alamadık. Acı çekersiniz ama o acılar sizi ayakta tutar ve daha güçlü olmanızı sağlar. Biz bu yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.



"Mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor"

Sevilla karışısında sergileyecekleri mücadeleye değinen Arslan, şunları söyledi:

"Çok saygı duyduğumuz bir takım. Sadece futbol takımı olarak değerlendirmiyorum Sevilla'yı. Bir kültür olarak, bir camia olarak değerlendiriyorum. Biz Türkiye'de mütevazı bir ilçe takımıyız. Tabii ki Sevilla gibi bir rakiple oynamak bizi hem heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor. Tarihimizin en önemli maçlarından biri. Rakibimize çok büyük saygı duyarak buraya geldik. Ama saygı duymamız, sahada mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. "



Hazırlıklar tamamlandı

Akhisarspor, Sevilla maçı öncesi son antrenmanını, müsabakanın oynanacağı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yaptı.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, taktik çalışma ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

