Arthur Melo artık Juventus'da değil!

Juventus Arthur Melo'yu La Liga ekibi Girona'ya kiraladı.

Gittiği hiçbir takımda tutunamayan Arthur Melo'nun yeni adresi İspanya La Liga ekiplerinden Girona oldu.

Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Elde edilen bilgiye göre Arthur maaşının bir kısmından da vazgeçti.

En son geçen sezon Fiorentina ile Konferans Ligi finalinde sahaya çıkan Arthur Melo o tarihten beri hiçbir resmi maçta forma giymedi.

2020'de Gremio'dan ayrılıp Avrupa macerasına başlayan oyuncu Barcelona'dan ayrıldıktan sonra gittiği Juventus'ta forma şansı bulamadı. Liverpool ve Fiorentina'ya kiralık olarak gitti.

Brezilyalı futbolcu Gremio'da yeniden ilk günlerine dönmeyi umuyor. Girona ve Juventus henüz transfer için resmi açıklama yapmadı.