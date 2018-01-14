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Artistik buz pateni: Başkent Ümitler Şampiyonası

Ankara'da sona eren şampiyonada 4 ilden 73 sporcu mücadele etti

Artistik buz pateni: Başkent Ümitler Şampiyonası

Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Ümitler Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Bahçelievler Buz Pateni Sarayı'nda organize ettiği şampiyonada; Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den katılan 73 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda dün 6-9, bugün ise 8-11 yaş grubundaki sporcular performanslarını sergiledi.

Şampiyonada Masal Oran, Mehmet Uraz Ertaş, Derya Dalgıç, Batu Tasasız, Azra Sağlam, Furkan Emre İncel, Selin Akbulut ve Serdar Eski kategorilerinde ilk sırayı elde eden sporcular oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ankara Bahçelievler Buz Pateni Sarayı #Artistik Buz Pateni #Artistik Buz Pateni Başkent Ümitler Şampiyonası #buz pateni
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