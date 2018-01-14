Ankara'da sona eren şampiyonada 4 ilden 73 sporcu mücadele etti

Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Ümitler Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Bahçelievler Buz Pateni Sarayı'nda organize ettiği şampiyonada; Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den katılan 73 sporcu mücadele etti.



Organizasyonda dün 6-9, bugün ise 8-11 yaş grubundaki sporcular performanslarını sergiledi.



Şampiyonada Masal Oran, Mehmet Uraz Ertaş, Derya Dalgıç, Batu Tasasız, Azra Sağlam, Furkan Emre İncel, Selin Akbulut ve Serdar Eski kategorilerinde ilk sırayı elde eden sporcular oldu.