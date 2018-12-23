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Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

İzmit'teki Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 kulüpten 51 sporcu mücadele etti. 

Dereceye giren sporcuların ödülleri, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.


Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Senior Kadınlar:

1- Sıla Saygı

2- Sinem Kuyucu

3- Selin Hafızoğlu

Senior Erkekler:

1- Burak Demirboğa

Junior Kadınlar:

1- Güzide Irmak Bayır

2- İlayda Bayar

3- Ekin Saygı

Junior Erkekler:

1- Başar Oktar

2- Alp Eren Özkan

3- Ömer Efe Sayıcı


Kaynak: AA
Etiketler; #Artistik Buz Pateni #türkiye şampiyonası
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