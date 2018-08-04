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Arturo Vidal Barcelona'da

İspanyol ekip, Bayern Münihli oyuncuyu 18 milyon avro karşılığında 3 yıllığına renklerine bağladı.

Arturo Vidal Barcelona'da

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden BarcelonaArturo Vidal'in transferi için Bundesligatakımlarından Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Arturo Vidal'in transferini içeren 3 yıllık anlaşmanın kısa süre sonra yapılacak sağlık kontrolleriyle resmileşeceği belirtildi.

Açıklamada transfer bedeline ilişkin bilgiye yer verilmese de İspanya'da yayımlanan Marca gazetesi, 18 milyon avro ve 3 milyon avro bonus üzerinden anlaşma sağlandığını yazdı.

Şili asıllı 31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'ten önce 2011-2015 yıllarında Juventus forması giymişti.

Etiketler; #arturo vidal #barcelona
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