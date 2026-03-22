Asensio ülkesine mi dönüyor? 3 Talibi de transfer konusunda ısrarcı
Bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla Fenerbahçelilerin gönlünde taht kuran İspanyol yıldız Marco Asensio'ya La Liga kulüpleri resmi teklif hazırlığında
Sezon başında Sarı Kanarya'nın 7,5 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Marco Asensio, geçtiğimiz sezon Aston Villa'da forma giyiyordu.
Skorer bir 10 numaraya hasret kalan Fenerbahçe, Matador lakaplı Asensio ile aradığını bulmuştu.
Asensio, bu sezon sarı lacivertlilerle çıktığı 30'u ilk 11 olmak üzere toplam 36 maçta tam 13 gol, 13 asistlik olağanüstü bir istatistiğe erişti.
Uzun yıllar ülkesi İspanya'nın devi Real Madrid'de forma giyen usta 10 numara, şimdiye dek ülkesinin milli takımıyla da 34 maçta forma giydi.
Asensio şu an 30 yaşında. Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine ise henüz 2,5 yıl var. Ancak Asensio'ya ilgi yoğun...
İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Villarreal'in sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif sunması bekleniyor.
TEK TALİP VİLLAREAL DEĞİL!
Atletico Madrid ve Sevilla da oyuncunun durumunu yakından takip edenler arasında
Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun bonservisi konusunda 25 milyon avrodan aşağısını kesinlikle kabul etmeyeceğini vurguluyor.
Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri 15 milyon avro.
Sarı Kanarya, futbolcuyu 7,5 milyon avroya transfer etmişti.
Kulüp yönetimi, oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi için 25 milyon avroyu sınır belirlemiş durumda.