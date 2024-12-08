Aslan, 10 kişiyle Sivasspor’u devirdi

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor’u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, Metehan Baltacı’nın kırmızı kart görmesiyle 74 dakika 10 kişi mücadele etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aslan, 10 kişiyle Sivasspor’u devirdi
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Süper Lig’in zirvesindeki Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanında 3-2’lik skorla önemli bir galibiyete imza attı. Maçın 16. dakikasında Metehan Baltacı’nın kırmızı kart görmesiyle uzun süre eksik oynayan sarı-kırmızılı ekip, etkili hücum organizasyonlarıyla 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

MÜCADELEDEN ÖNE ÇIKAN ANLAR

Maça hızlı başlayan Galatasaray, henüz 3. dakikada Barış Alper Yılmaz ve Mertens ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. 12. dakikada Metehan Baltacı’nın elle müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart görmesi, Galatasaray’ı sahada 10 kişi bıraktı.

25. dakikada Manaj’ın şutu direkten döndü, Rodrigues’in tamamladığı pozisyon Sivasspor’u 1-0 öne geçirdi. Ancak Galatasaray, Yunus Akgün’ün 36. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.

İlk yarının sonlarında Osimhen, kazanılan penaltıyı gole çevirerek Galatasaray’ı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 53. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın bireysel çabasıyla skoru 3-1’e taşıdı. Sivasspor, 90+1’de Bekir Turaç Böke’nin golüyle farkı bire indirse de bu gol, skoru değiştirmeye yetmedi.

Bu galibiyetle puanını 38’e yükselten Galatasaray, Süper Lig’de liderliğini sürdürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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