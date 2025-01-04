Aslan hata yapmadı: Galatasaray, Göztepe'yi evinde 2-1 yendi

Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek zirveye olan yolculuğunu sürdürdü. Osimhen’in penaltısı ve Yunus Akgün’ün şık golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, mücadelede zor anlar yaşasa da üç puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen’in penaltı golüyle öne geçti. Ancak Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun şık golüyle eşitliği sağladı.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarının başında üstünlüğü yeniden ele geçiren Galatasaray, 61. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle 2-1 öne geçti. Dries Mertens'in harika pasında, ceza sahasına giren Akgün, yerden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

GÖZTEPE'NİN SON DAKİKA ÇABASI

Göztepe, 76. dakikada Dennis’in ortasında Romulo’nun pozisyonuyla gole çok yaklaştı. Ancak savunmada Jakobs’un zamanında müdahalesi ve Muslera’nın kurtarışları, Göztepe’nin gol arayışını sekteye uğrattı.

TORREIRA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Galatasaray, 80. dakikada Lucas Torreira ile gol buldu fakat VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

GÖZTEPE'NİN GOL ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Maçın sonunda Göztepe'nin çabaları yetersiz kalırken, Galatasaray 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 47’ye yükselterek Fenerbahçe ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı.