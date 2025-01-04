Aslan hata yapmadı: Galatasaray, Göztepe'yi evinde 2-1 yendi

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aslan hata yapmadı: Galatasaray, Göztepe'yi evinde 2-1 yendi
Yayınlanma: Güncellenme:

Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek zirveye olan yolculuğunu sürdürdü. Osimhen’in penaltısı ve Yunus Akgün’ün şık golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, mücadelede zor anlar yaşasa da üç puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen’in penaltı golüyle öne geçti. Ancak Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun şık golüyle eşitliği sağladı.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarının başında üstünlüğü yeniden ele geçiren Galatasaray, 61. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle 2-1 öne geçti. Dries Mertens'in harika pasında, ceza sahasına giren Akgün, yerden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 

GÖZTEPE'NİN SON DAKİKA ÇABASI

Göztepe, 76. dakikada Dennis’in ortasında Romulo’nun pozisyonuyla gole çok yaklaştı. Ancak savunmada Jakobs’un zamanında müdahalesi ve Muslera’nın kurtarışları, Göztepe’nin gol arayışını sekteye uğrattı.

TORREIRA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Galatasaray, 80. dakikada Lucas Torreira ile gol buldu fakat VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 

GÖZTEPE'NİN GOL ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Maçın sonunda Göztepe'nin çabaları yetersiz kalırken, Galatasaray 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 47’ye yükselterek Fenerbahçe ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı.

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'daki 100. maçında plaketle onurlandırıldıAbdülkerim Bardakcı, Galatasaray'daki 100. maçında plaketle onurlandırıldıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray göztepe
Günün Manşetleri
Aslan hata yapmadı: Galatasaray, Göztepe'yi evinde 2-1 yendi
DEM Parti heyetine 2. kez İmralı yolu açılıyor
10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Malatya'da şiddetli deprem
6 şehirde Siberağ-14 operasyonları
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması
Beşiktaş, Rize'den 1 puanla döndü
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Türk derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den hafta sonu için yoğun kar uyarısı Meteoroloji'den hafta sonu için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den kritik uyarı: Saat verip il il uyardı Meteoroloji'den kritik uyarı: Saat verip il il uyardı
Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı Gökyüzünün süper kahramanları: Dünyanın en güçlü İHA’ları açıklandı
Tarım Kredi Kooperatifi market kataloğu: İşte indirimli ürünler Tarım Kredi Kooperatifi market kataloğu: İşte indirimli ürünler
A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli? A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli?