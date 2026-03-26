Aslan'da bir devrin sonu mu geliyor? Okan Buruk için dünya devleri sıraya girdi, rakamlar havada uçuşuyor!

Galatasaray ile üst üste dördüncü şampiyonluk hedefine yürüyen ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 başarısı gösteren teknik direktör Okan Buruk, transfer piyasasının en çok konuşulan ismi oldu.

Galatasaray'da kazandığı başarılarla adından söz ettiren teknik direktör Okan Buruk, Avrupa ve dünya futbolunun radarına girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sergilediği performansla dikkat çeken 52 yaşındaki çalıştırıcı için sezon sonunda sıcak saatlerin yaşanması bekleniyor.

Mevcut sözleşmesi bu sezonun bitimiyle sona erecek olan Buruk için şimdiden üç farklı ülkeden ciddi talipler ortaya çıktı.

TOTTENHAM'DA LİSTE BAŞI OKAN BURUK

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni sezon için rotasını Türkiye’ye kırdı. Tuttomercatoweb'in paylaştığı bilgilere göre, Londra temsilcisi gelecek sezon büyük bir yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.

Mevcut teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırmayı planlayan İngiliz devinin, boşalacak koltuk için düşündüğü ilk isimlerin başında Okan Buruk geliyor.

İTALYA VE SUUDİ ARABİSTAN TAKİPTE

Okan Buruk’a olan ilgi sadece İngiltere ile sınırlı değil. İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Lazio, başarılı teknik adamı yakından takip eden ekipler arasında yer alıyor.

Avrupa futbolunun yanı sıra, ekonomik gücüyle dikkat çeken Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Ittihad da Buruk'un durumunu mercek altına aldı. 

Her üç kulübün de sezonun tamamlanmasıyla birlikte Okan Buruk'a resmi tekliflerini iletmesi öngörülüyor.

Galatasaray ile tarihi bir eşikte bulunan Okan Buruk, bu sezon hem Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kovalıyor hem de Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen son 16 başarısını taçlandırmak istiyor.

Ancak tecrübeli hocanın Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, ayrılık ihtimallerini güçlendiriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin ve Buruk'un, gelecek resmi teklifler sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.

