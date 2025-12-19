Aslan'dan çifte harekat: Galatasaray gözünü Griezmann ve Rüdiger’e dikti
Sarı-kırmızılı yönetim, devre arası transfer döneminde taraftarını mest edecek iki dünya yıldızı için düğmeye bastı. İspanya devlerinde forma giyen o isimler için maliyet hesapları şimdiden masaya yatırıldı.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu dünya çapında yıldızlarla güçlendirmek için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılı camiada heyecan yaratan operasyonun merkezinde ise Atletico Madrid’in efsaneleşen ismi Antoine Griezmann var.
Fanatik'e göre, İspanyol ekibinden ayrılma ihtimali beliren Fransız süperstar için yönetim, tüm imkanları seferber etme kararı aldı.
İSPANYA'DA MUTSUZ, ROTASI İSTANBUL OLABİLİR
Toplamda sadece bin 166 dakika süre alabilen ve maç başına ortalaması 43 dakikada kalan Griezmann, düzenli forma giyebileceği bir maceraya atılmak istiyor. Tecrübeli ismin peşinde Suudi Arabistan ve MLS (ABD) takımları olsa da Griezmann’ın önceliğinin kariyerine Avrupa’da devam etmek ve yeniden başarılar kazanmak olduğu biliniyor.
OCAK AYINDA ŞARTLAR ZORLANACAK
Menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildiği belirtilen Fransız golcü için sarı-kırmızılı kurmaylar maliyet araştırmalarına vakit kaybetmeden başladı.
Ocak ayı transfer döneminde Griezmann’ı ikna etmek isteyen yönetimin, oyuncuya yüksek bir maaş teklifi sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Cim Bom, 34 yaşındaki yıldıza sunacağı teklif paketini kısa süre içinde hazırlayarak, oyuncunun "evet" demesi halinde imzaları attırmayı hedefliyor.
Aslan’ın transfer listesindeki tek bomba Griezmann değil. Dış basında yankılanan iddialara göre; Real Madrid’in savunma bakanı Antonio Rüdiger için de sıcak saatler yaşanıyor.
Alman stoperin İspanyol deviyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olmasına rağmen, beklediği kontrat uzatma teklifini henüz alamadığı ifade edildi.
Geleceği belirsizliğini koruyan 32 yaşındaki Rüdiger için Galatasaray pusuya yatmış durumda. Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda defans hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun Madrid ekibiyle anlaşamaması durumunda devreye girecek. Devre arasında durumun netleşmesi beklenirken, Rüdiger'in yeni rotasının İstanbul olabileceği konuşuluyor.