Aslan'dan çifte harekat: Galatasaray gözünü Griezmann ve Rüdiger’e dikti

İSPANYA'DA MUTSUZ, ROTASI İSTANBUL OLABİLİR

Toplamda sadece bin 166 dakika süre alabilen ve maç başına ortalaması 43 dakikada kalan Griezmann, düzenli forma giyebileceği bir maceraya atılmak istiyor. Tecrübeli ismin peşinde Suudi Arabistan ve MLS (ABD) takımları olsa da Griezmann’ın önceliğinin kariyerine Avrupa’da devam etmek ve yeniden başarılar kazanmak olduğu biliniyor.