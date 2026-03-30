Aslan'dan yılın bombası! Ozan Kabak geri dönüyor, yanında 3 isim daha var...
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski oyuncusu Ozan Kabak'ı stoper hattına katmak için harekete geçti. Hoffenheim'dan ayrılmaya hazırlanan Kabak yuvaya dönmeye sıcak bakarken; yönetimin listesinde üç isim daha bulunuyor.
Skorer'de yer alan habere göre, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen ve sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe dönmeye sıcak bakıyor.
Yönetim, serbest statüye geçecek olan milli oyuncuyu stoper bölgesi için öncelikli aday olarak belirledi.
HOFFENHEİM'DA DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerini Avrupa'da sürdüren Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla sergilediği iyi performansla öne çıkıyor. Kulübüyle olan sözleşmesinin son aylarına giren 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili vereceği karar spor kamuoyunda yakından takip ediliyordu.
Türkiye'ye dönüş fikrine olumlu yaklaşan milli stoperin, yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılması hedefleniyor.
Galatasaray'ın transfer hedefleri sadece Ozan Kabak ile sınırlı kalmıyor; kulübün radarında 3 milli oyuncu daha bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda Hakan Çalhanoğlu'na parçalı formayı giydirmek istiyor.
Inter'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu için İtalyan ekibinin bu kez bonservis bedelinde 10 milyon euro seviyelerine inmesi bekleniyor.
Sağ bek pozisyonu için Roma forması giyen Zeki Çelik de Galatasaray'ın radarında yer alıyor.
İtalyan temsilcisiyle mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuyu, Juventus ve Stuttgart da yakından takip ediyor.
Rakiplerinden hızlı davranmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Zeki Çelik'i başka kulüplere kaptırmadan transferi bitirmeyi amaçlıyor.
Galatasaray'ın kadrosuna katmayı hedeflediği bir diğer isim ise Deniz Gül.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim, Porto forması giyen 21 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için resmi görüşmelere başladı.