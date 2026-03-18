Aslan'ın gözü çeyrek finalde: Liverpool - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, galibiyet ve beraberlik durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakasında bugün TSİ 23.00'te İngiltere'de Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelede turu geçen taraf çeyrek finale yükselecek.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Galatasaray, bugünkü karşılaşmayı kazanması veya berabere tamamlaması halinde tur atlayacak. Liverpool'un müsabakayı 1 farkla kazanması durumunda maç uzatmalara gidecek.
Ev sahibi ekibin 2 veya daha farklı galibiyetlerinde ise Galatasaray organizasyona veda edecek.
HEDEF 7. KEZ ÇEYREK FİNAL
Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda bugüne kadar 6 kez çeyrek final mücadelesi verdi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası formatında 1962-1963, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında, Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen dönemde ise 1993-1994, 2000-2001 ve en son 2012-2013 sezonlarında son 8 takım arasına girdi.
LİVERPOOL İLE 7. RANDEVU
İki ekip bugüne kadar resmi müsabakalarda 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz rakibine karşı oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, bu sezon rakibiyle lig aşamasında ve son 16 turu ilk maçında oynadığı iki karşılaşmayı da 1-0'lık skorlarla kazandı.
Galatasaray, İngiliz takımlarıyla bugüne kadar 27 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Türk temsilcisi, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşı karşıya geldi.
LİVERPOOL'UN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ
Liverpool, Avrupa kupalarında Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor ile toplam 14 maç oynadı. İngiliz ekibi bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, Türk takımlarıyla oynadığı son 3 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı.
Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, ligde bu sezon çıktığı 30 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 49 puan topladı ve averajla 5. sırada bulunuyor. Kırmızılar, ligdeki son maçında Tottenham'ı konuk etti ve son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon oynadığı 9 maçta 20 gol atıp 9 gol yiyen Liverpool'da, 4 gol kaydeden Dominik Szoboszlai kulvarın en golcü ismi konumunda.
AVRUPA'DA 340., DEVLER LİGİ'NDE 134. SINAV
Avrupa kupalarında 340. karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray, bugüne kadar oynadığı 339 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 128 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 468 gol atarken kalesinde 514 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi formatında 134. müsabakasına çıkacak olan Galatasaray, geride kalan 133 karşılaşmada 34 galibiyet, 32 beraberlik ve 67 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 139 gol atan takım, 226 gole engel olamadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başında Avrupa kupalarındaki 38. maçına çıkacak. Buruk, daha önce görev aldığı 37 Avrupa maçının (25 Şampiyonlar Ligi grup ve eleme, 12 Avrupa Ligi) 15'ini kazanırken, 9'unda berabere kaldı ve 13'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 17 GOL
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı müsabakalarda toplam 17 gol kaydetti.
Gollerin 7'sini Victor Osimhen atarken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez 1'er kez ağları havalandırdı. Galatasaray'ın bir golünü ise Atletico Madrid maçında Marcos Llorente kendi kalesine attı.
KADRODA EKSİKLER VE KART SINIRINDAKİ İSİMLER
Galatasaray'da, İstanbul'daki ilk maçta sarı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez cezalı duruma düştü ve rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner kadroda bulunmuyor.
Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, sarı kart görmeleri ve Galatasaray'ın tur atlaması halinde çeyrek final ilk maçında görev alamayacak. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
DEPLASMANDA SEYİRCİ YASAĞI
Galatasaray taraftarı, deplasmandaki bu maçta tribündeki yerini alamayacak. UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya'da Juventus ile oynanan maçtaki taraftar olayları nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki deplasman müsabakası için seyirci cezası vermişti.
Anfield'daki karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Maçın dördüncü hakemi Pawel Raczkowski olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Daniele Chiffi görev alacak.