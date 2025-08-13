Aslan’ın hedefine göz dikti: Fenerbahçe, yıldız eldiven için devreye girdi

Galatasaray, Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, bonservis bedelini 10 milyon euroya düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Transfer sürecinin perde arkasına dair kritik bilgileri ise gazeteci Ali Naci Küçük paylaştı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Küçük, transferin detaylarını şöyle aktardı: “Galatasaray tarafından aldığım bilgiye göre, Ederson için Fenerbahçe de masada. Hatta Manchester City’ye daha yüksek teklif yapmış durumdalar. Yaklaşık 13 milyon euro teklif ettiler. Ancak oyuncunun şu anki tercihi Galatasaray’dan yana.”

Küçük, ayrıca teknik direktör Okan Buruk’un Ederson’u açık şekilde istediğini vurgulayarak, “Galatasaray’ın kalbinde Ederson var” ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmelerinde en önemli nokta bonservis bedeli. Galatasaray’ın hedefi, bu bedeli 10 milyon euro seviyesine çekmek. Belirlenen bütçe bu rakam olduğu için, indirim sağlanırsa Başkan Dursun Özbek’in onayıyla transferin tamamlanması bekleniyor.

Bonservis pazarlığında anlaşma sağlanması halinde Ederson’un İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, transferi kısa süre içinde sonuçlandırarak kaleyi yıldız bir isme emanet etmek istiyor.