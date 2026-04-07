Aslan'ın rüyasına İtalyan çelmesi! Bernardo Silva hangi takıma gidecek?
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki Portekizli yıldız Bernardo Silva için Juventus devreye girdi. İtalyan ekibinin menajer Jorge Mendes ile görüşmelere başladığı ve oyuncuya yüksek maaşlı uzun vadeli bir sözleşme önerdiği belirtiliyor.
Adı sıklıkla Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın yeni adresinin neresi olacağı belirsizliğini koruyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, deneyimli futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile resmi transfer görüşmelerine başladı.
JUVENTUS'TAN UZUN SÜRELİ VE YÜKSEK MAAŞLI TEKLİF
Juventus yönetiminin masaya koyduğu teklifin detayları da netleşmeye başladı. İtalyan ekibi, Bernardo Silva'ya 3 yıllık bir sözleşme teklif ederken anlaşmada 4. yıla uzama opsiyonu da bulunuyor.
Haberde, Portekizli futbolcuya sezon başına en az 7 ila 8 milyon euro bandında bir maaş önerildiği aktarıldı.
KARAR DÜNYA KUPASI'NDAN ÖNCE VERİLECEK
Bu sezon Manchester City formasıyla 43 resmi karşılaşmada görev alarak 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Silva, kariyerinin bir sonraki adımını kısa süre içinde belirlemek istiyor.
31 yaşındaki futbolcunun öncelikli hedefi, 11 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası'na kulüp belirsizliğini ortadan kaldırmış ve yeni takımını seçmiş olarak gitmek. Oyuncu, bu kritik karar sürecini ailesi ve menajeriyle birlikte yürütecek.
Silva'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray cephesi ise transfer için özel bir strateji hazırlıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane transferinde izlediği yol haritasının bir benzerini bu kez Bernardo Silva için devreye sokmayı planlıyor.
Galatasaray yönetimi, Avrupa'da ligler henüz devam ederken Portekizli oyuncuya cazip bir teklif ileterek transferi resmiyete dökmek amacında.