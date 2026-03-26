Aslan'ın yıldızına İngiliz devi kancayı taktı! İşte transferde dudak uçuklatan rakam!
Galatasaray'da sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara, Premier Lig ekiplerinin transfer listesine girdi.
Galatasaray'da son dönemin en formda isimleri arasında yer alan ve performansıyla göz dolduran Gabriel Sara, Avrupa transfer piyasasının gözdesi haline geldi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun tarzıyla dikkatleri üzerine çekerek Brezilya Milli Takımı'na davet edilen 25 yaşındaki futbolcuya, İngiliz devi Manchester United talip oldu.
Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusu için kapıyı rekor bir rakamla açmaya hazırlanıyor.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA UZANAN BAŞARI
Gabriel Sara’nın sarı-kırmızılı forma altında Şampiyonlar Ligi sahnesinde sergilediği oyun, sadece kulüp düzeyinde değil, milli takım düzeyinde de karşılık buldu. Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin dikkatini çekmeyi başaran yıldız oyuncu, milli takıma davet edildi.
PREMIER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ
Daha önce Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Gabriel Sara, İngiliz futboluna yabancı olmaması sebebiyle Ada kulüplerinin öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.
Aston Villa, Bournemouth ve Brentford gibi kulüplerin radarında olan başarılı futbolcu için son hamle ise bir dünya devinden geldi.
Sports Illustrated'ın haberine göre, Manchester United kulübü Gabriel Sara üzerindeki gözlem çalışmalarını yoğunlaştırdı. Haberde, Michael Carrick'in de kadrosunda görmek istediği Sara'nın, Galatasaray formasıyla sergilediği "olağanüstü performans" vurgulanırken, Brezilyalı futbolcunun yaz transfer döneminin kilit isimlerinden biri olacağı aktarıldı.
GALATASARAY'IN TALEBİ: 35 MİLYON EURO
İngiliz devinin transfer ilgisine karşılık Galatasaray cephesinin takınacağı tavır da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Gabriel Sara için 35 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.
Manchester United'ın Galatasaray’ın bu mali taleplerinden haberdar olduğu ve planlamalarını buna göre yaptığı ifade ediliyor.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Gabriel Sara, bu sezon takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 39 resmi maçta görev yapan Brezilyalı yıldız, takımına 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Orta sahadaki dinamizmi ve oyun kurucu özellikleriyle ön plana çıkan Sara, sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında kritik bir rol oynamaya devam ediyor.