Aston Villa - PSG maçı hangi kanalda? Aston Villa - PSG canlı izle

Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, 15 Nisan Salı günü saat 22.00’de başlayacak. İlk maçı 3-1 kazanan Fransız temsilcisi PSG, yarı finale bir adım daha yakın görünse de Aston Villa, kendi sahasında galip gelerek turu geçmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan ilk karşılaşmada PSG’nin gollerini Doue, Kvaratskhelia ve Nuno Mendes kaydederken, Aston Villa’nın tek sayısı Rogers’tan geldi. Rövanş mücadelesi İngiltere’de, Villa Park’ta oynanacak. Zorlu maçta düdüğü İspanyol hakem Jose Maria Sanchez çalacak.

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

aston villa – psg muhtemel 11’ler

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Kamara, Tielemans, Rogers, McGinn, Rashford, Watkins

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia