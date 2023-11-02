Aston Villa'dan Beşiktaş'ın Genç Yıldızına Kanca!

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy'a Premier Lig ekiplerinden Aston Villa talip oldu. Aston Villa genç oyuncuya kancayı taktı.

Aston Villa'dan Beşiktaş'ın Genç Yıldızına Kanca!
Aston Villa'dan Beşiktaş'ın Genç Yıldızına Kanca!
Editör: Nihat Çarboğa

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Aston Villa'dan Beşiktaş'ın Genç Yıldızına Kanca!

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre sezon başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna dahil eden Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Aston Villa'dan Beşiktaş'ın Genç Yıldızına Kanca! - Resim : 1

Yaz transfer döneminde genç oyuncu için nabız yoklayan ancak istediği sonucu alamayan İngiliz ekibinin sportif direktörü Monchi'nin siyah-beyazlılarla temasa geçme hazırlığında olduğu ifade edildi.

Semih'in de gelişimini hızlandırmak için teklife sıcak baktığı ancak son kararın aralık ayınca yapılacak seçimde göreve gelecek yönetime bırakılacağı aktarıldı.

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