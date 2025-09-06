Asya Şengönül, Minikler Taekwondo’da ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu!

5 binden fazla sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, antrenörlüğünü Hakan Şengönül’ün yaptığı genç sporcu Asya Şengönül, üstün performansı ile dikkat çekti.

Şampiyona boyunca 9 karşılaşmaya çıkan Asya Şengönül, hiçbir rakibine şans tanımadı. Tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Daha önce de aynı başarıya ulaşan genç sporcu, bu yılki şampiyonlukla birlikte ikinci kez Türkiye Şampiyonu unvanını elde ederek büyük bir gurur yaşattı.