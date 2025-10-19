Atalanta – Lazio maçı bu akşam! Saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu

Serie A’da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ivan Juric yönetimindeki Atalanta, Avrupa kupaları hattına yeniden girmek için sahasında Maurizio Sarri’nin Lazio’sunu konuk ediyor. Her iki ekip de son haftalarda istikrarsız sonuçlar aldı ancak kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Ekim 2025 Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak dev maç, S Sport Plus, Tivibu Spor 2 ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Maç öncesinde Atalanta 6 maçta topladığı 10 puanla 8. sırada, Lazio ise 7 puanla 14. basamakta yer alıyor.

HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Mücadeleyi İtalyan hakem Gianluca Collu yönetecek. Yardımcılıklarını L. Rossi ve M. Politi üstlenirken, VAR’da M. Gariglio ve F. Meraviglia görev yapacak.

Ivan Juric’in öğrencileri sahaya 3-4-1-2 dizilişiyle çıkıyor.

Kalede Marco Carnesecchi, savunmada Djimsiti, Hien ve Ahanor görev alacak. Orta sahada Zappacosta, Ederson, Sulemana ve Bernasconi, önlerinde Mario Pasalic oynayacak.

İleri ikilide ise Charles De Ketelaere ile Ademola Lookman görev alacak.

Atalanta, bu sezon evinde etkili bir performans sergiledi. New Balance Arena’da oynadıkları üç maçta yenilgi yüzü görmediler. Juric’in planı, Lazio’nun pas oyununu bozup hızlı geçişlerle rakip savunmayı zorlamak.

Maurizio Sarri’nin Lazio’su sahaya klasik 4-4-2 düzeniyle çıkıyor. Kalede Ivan Provedel, savunmada Romagnoli, Mario Gila, Tavares ve Marusic dörtlüsü yer alacak. Orta sahada Guendouzi, Cataldi, Cancellieri ve Basic, ileri uçta Zaccagni ve Boulaye Dia forma giyecek.

Sarri, Atalanta deplasmanında oyunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Lazio’nun planı, rakibin pres gücünü kırıp Zaccagni’nin hızlı hücumlarıyla sonuca gitmek.