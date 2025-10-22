Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao, sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlıyor.
Kritik karşılaşma, bugün Türkiye saati ile 19:45'te başlayacak.
İspanya'nın Bilbao şehrindeki Estadio de San Mamés'te oynanacak mücadele, tabii spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Maçta Hırvat hakem I. Pajac düdük çalacak.
Maç öncesi iki takımın son 5 maçlık form grafikleri dikkat çekici bir zıtlık gösteriyor.
Karabağ: Çıktığı son 5 resmi maçın tamamını (Turan Tovuz, Kapaz, Kopenhag, Kabala, Araz Nahçıvan) kazanarak mükemmel bir galibiyet serisi yakaladı.
Ath. Bilbao: Son 5 maçında ise yalnızca 1 galibiyet (Mallorca) alırken, 2 beraberlik (Elche, Girona) ve 2 mağlubiyet (B. Dortmund, Villarreal) yaşadı.
Bu form durumu, takımların Şampiyonlar Ligi puan durumuna da yansımış durumda. Karabağ, grupta oynadığı 2 maçı da kazanarak 6 puan toplarken, Athletic Bilbao'nun 2 maç sonunda henüz puanı bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Takımların sahaya 4-2-3-1 formasyonuyla çıkması bekleniyor. İşte muhtemel kadrolar:
Ath. Bilbao: U. Simon, J. Areso, D. Vivian, A. Paredes, Yuri, R. de Galarreta, M. Jauregizar, I. Williams, O. Sancet, N. Williams, G. Guruzeta.
Karabağ: M. Kochalski, Matheus, B. Mustafazade, K. Medina, E. Cafarguliyev, Pedro Bicalho, Kady, O. Kashchuk, L. Andrade, A. Zoubir, C. Durán.