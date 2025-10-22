Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao, sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 1

Kritik karşılaşma, bugün Türkiye saati ile 19:45'te başlayacak.

1 7
Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 2

İspanya'nın Bilbao şehrindeki Estadio de San Mamés'te oynanacak mücadele, tabii spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Maçta Hırvat hakem I. Pajac düdük çalacak.

2 7
Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 3

Maç öncesi iki takımın son 5 maçlık form grafikleri dikkat çekici bir zıtlık gösteriyor.

Karabağ: Çıktığı son 5 resmi maçın tamamını (Turan Tovuz, Kapaz, Kopenhag, Kabala, Araz Nahçıvan) kazanarak mükemmel bir galibiyet serisi yakaladı.

3 7
Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 4

Ath. Bilbao: Son 5 maçında ise yalnızca 1 galibiyet (Mallorca) alırken, 2 beraberlik (Elche, Girona) ve 2 mağlubiyet (B. Dortmund, Villarreal) yaşadı.

4 7
Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 5

Bu form durumu, takımların Şampiyonlar Ligi puan durumuna da yansımış durumda. Karabağ, grupta oynadığı 2 maçı da kazanarak 6 puan toplarken, Athletic Bilbao'nun 2 maç sonunda henüz puanı bulunmuyor.

5 7
Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 6

MUHTEMEL 11'LER

Takımların sahaya 4-2-3-1 formasyonuyla çıkması bekleniyor. İşte muhtemel kadrolar:

Ath. Bilbao: U. Simon, J. Areso, D. Vivian, A. Paredes, Yuri, R. de Galarreta, M. Jauregizar, I. Williams, O. Sancet, N. Williams, G. Guruzeta.

6 7
Athletic Bilbao - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 7

Karabağ: M. Kochalski, Matheus, B. Mustafazade, K. Medina, E. Cafarguliyev, Pedro Bicalho, Kady, O. Kashchuk, L. Andrade, A. Zoubir, C. Durán.

7 7
Athletic Bilbao Karabağ