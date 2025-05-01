Athletic Bilbao - Manchester United maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Manchester United maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi yarı final heyecanı, Athletic Bilbao ile Manchester United arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu karşılaşmada iki güçlü ekip, finale bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Athletic Bilbao - Manchester United maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Manchester United maçı CANLI İZLE
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Avrupa kupalarında geçmişte birçok kez karşı karşıya gelen iki ekip, bu kez İspanya’da kozlarını paylaşacak. 2023 yılında oynanan son maçta Manchester United, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak Bilbao’nun ev sahibi olduğu maçlarda etkili bir performans sergilediği biliniyor. Özellikle San Mamés Stadyumu’nda ortaya koyduğu dirençli oyunla dikkat çeken Bask temsilcisi, bu avantajı kullanarak rövanşı almak istiyor.

Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk karşılaşması 1 Mayıs Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç öncesi öne çıkan istatistikler
Athletic Bilbao, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Özellikle iç saha maçlarında sergilediği istikrarlı performans, bu zorlu karşılaşmada en büyük kozu olacak. Manchester United ise formda görüntüsünü sürdürüyor. İngiliz ekibi, deplasmanlarda gösterdiği etkili oyunla Bilbao karşısında avantaj elde etmeye çalışacak.

Bu mücadele, her iki takım için de sezonun en kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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