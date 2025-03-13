Athletic Bilbao - Roma maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Roma canlı izle

İlk maçı İtalya'da 2-1 kaybeden İspanyol ekibi, çeyrek final umutlarını rövanş maçına taşıdı. San Mamés Barria’da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor.

Athletic Bilbao - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📅 Tarih: 13 Mart 2025 Perşembe

⏰ Saat: 20.45

🏟 Stadyum: San Mamés Barria

📺 Yayıncı: Tabii Spor (dijital platform)

İlk maçta 2-1 mağlup olan Athletic Bilbao’nun çeyrek finale yükselmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor.

✅ Her türlü 2 farklı galibiyet (örneğin 2-0, 3-1) → Athletic Bilbao tur atlar.

✅ 1 farklı galibiyet (örneğin 1-0, 3-2) → Maç uzatmalara gider.

✅ Beraberlik veya mağlubiyet → Roma çeyrek finale yükselir.

İspanyol ekibi, seyircisi önünde avantajı değerlendirmek isterken, Roma ise ilk maçta elde ettiği galibiyeti koruyarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trtspor?trackId=150022