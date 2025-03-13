Athletic Bilbao - Roma maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Roma canlı izle
UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş mücadelesinde Athletic Bilbao, sahasında Roma’yı konuk edecek.
İlk maçı İtalya'da 2-1 kaybeden İspanyol ekibi, çeyrek final umutlarını rövanş maçına taşıdı. San Mamés Barria’da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor.
Athletic Bilbao - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
📅 Tarih: 13 Mart 2025 Perşembe
⏰ Saat: 20.45
🏟 Stadyum: San Mamés Barria
📺 Yayıncı: Tabii Spor (dijital platform)
İlk maçta 2-1 mağlup olan Athletic Bilbao’nun çeyrek finale yükselmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor.
✅ Her türlü 2 farklı galibiyet (örneğin 2-0, 3-1) → Athletic Bilbao tur atlar.
✅ 1 farklı galibiyet (örneğin 1-0, 3-2) → Maç uzatmalara gider.
✅ Beraberlik veya mağlubiyet → Roma çeyrek finale yükselir.
İspanyol ekibi, seyircisi önünde avantajı değerlendirmek isterken, Roma ise ilk maçta elde ettiği galibiyeti koruyarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.