Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı

Atiker Konyaspor, Bursaspor maçına hazır

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atiker Konyaspor, Bursaspor maçına hazır

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan yeşil-beyazlılar, koordinasyon çalışmasının ardından 8'e 2 top kapma oynadı. 

El topu çalışması ile süren idman, reaksiyon ve sürat çalışması ile sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Bursaspor-Atiker Konyaspor maçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #atiker konyaspor #Bursaspor #maç #futbol #spor toto #süper lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.